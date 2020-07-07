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Müjdat Gezen ve Metin Akpınar için hapis istemi

Demirören Haber Ajansı

Bir televizyon programında söyledikleri sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında 'Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' suçundan ayrı ayrı 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Tiyatro oyuncuları Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ettikleri gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in 21 Aralık 2018 tarihinde bir televizyon kanalında yaptığı konuşmaların medyada yer aldığı yönünde ihbarda bulunulması üzerine soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

4 yıl 8'er ay ceza istendi

İddianamede; Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan 1 yıl 2'şer aydan, 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

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