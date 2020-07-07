İstanbul Üsküdar sahil hattında çekirdek yemek yasaklandı
İSTANBUL'da Harem’den Küçüksu’ya kadar olan Üsküdar sahil hattında çekirdek yemek yasaklandı. Çekirdek yasağına uymayanlara kesilecek cezalar engelli hizmetleri için oluşturulan fona aktarılacak.Abone ol
İSTANBUL Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Harem’den Küçüksu’ya kadar olan Üsküdar sahil hattında çekirdek yemenin artık yasak olduğunu bildirdi.
"Bizim için zor ama zorunlu bir karar oldu bu" diyen Türkmen, vatandaşlardan anlayış ve iş birliği beklediklerini kaydetti.
Bizim için zor ama zorunlu bir karar oldu bu;— Hilmi Türkmen (@hilmiturkmen34) July 7, 2020
Harem’den Küçüksu’ya kadar, Üsküdar Sahil Hattı’nda çekirdek yemek artık yasak. Bu konuda sizlerden anlayış ve işbirliği bekliyoruz. 🤝
Arzu etmeyiz ama yazılacak cezalar, engelli hizmetleri için oluşturduğumuz bir fona aktarılacak. pic.twitter.com/UpYwU0RK7N