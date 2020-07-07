İstanbul Üsküdar sahil hattında çekirdek yemek yasaklandı

İSTANBUL'da Harem’den Küçüksu’ya kadar olan Üsküdar sahil hattında çekirdek yemek yasaklandı. Çekirdek yasağına uymayanlara kesilecek cezalar engelli hizmetleri için oluşturulan fona aktarılacak.

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İSTANBUL Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Harem’den Küçüksu’ya kadar olan Üsküdar sahil hattında çekirdek yemenin artık yasak olduğunu bildirdi.

"Bizim için zor ama zorunlu bir karar oldu bu" diyen Türkmen, vatandaşlardan anlayış ve iş birliği beklediklerini kaydetti.