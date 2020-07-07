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Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti

Son iki haftayı kayıpsız geçen Fenerbahçe başkentte takıldı. Stancu'nun kaydettiği golle Gençlerbirliği karşısında yenik duruma düşen sarı-lacivertliler lig tarihine geçen Emre Belözoğlu'nun golüyle 1 puanı yakaladı. Bu sonuçla Kanarya puanını 50 yaparken; Gençlerbirliği 33 puana yükseldi.

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Süper Lig'in 31. haftanın açılış karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşılaştı. Karşılıklı gollerin atıldığı karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kazanan ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi veren Fenerbahçe, başkent deplasmanında 2 puan bırakırken; Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti ise dört maça çıktı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 50'ye, Gençlerbirliği de 33'e çıkardı.

Gençlerbirliği, 60. dakikada Bogdan Stancu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Erdem Özgenç'in uzak mesafeli ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Rumen forvet, bu sezon ki 13. golünü ağlara gönderdi.

Fenerbahçe, 81. dakikada Emre Belözoğlu'nun ceza sahası dışından attığı enfes golle 1-1'lik beraberliği yakaladı. Ligde ikinci kez ağları havalandıran Emre, 2020'deki ilk golünü kaydetti. 1980 doğumlu Emre Belözoğlu böylece Süper Lig tarihinde dört farklı onyılda gol atan ilk oyuncu oldu. Tecrübeli oyuncu; 1990'lar, 2000'ler, 2010'lardan sonra 2020'de de gol atmayı başardı.

Fenerbahçe'nin 82. dakikada Vedat Muric ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle sayılmazken karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Süper Lig'de 31. haftanın açılış karşılaşması 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Gençlerbirliği: 1 - 1 :Fenerbahçe

Stat: Eryaman
Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 66 Polomat), Baiano (Dk. 28 Yasin Pehlivan-Dk. 85 Sessegnon), Berat Ayberk Özdemir, Sefa Yılmaz, Soner Dikmen (Dk. 85 Sio), Candeias, Stancu

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Jailson (Dk. 46 Emre Belözoğlu), Falette, Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Tolgay Arslan (Dk. 86 Ömer Faruk Beyaz), Deniz Türüç (Dk. 70 Rodrigues), Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, Muric

Goller: Dk. 60 Stancu (Gençlerbirliği), Dk. 81 Emre Belözoğlu (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 16 Jailson, Dk. 42 Ozan Tufan, Dk. 60 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 74 Dirar (Fenerbahçe), Dk. 54 Yasin Pehlivan, Dk. 90 Candeias, Dk. 90+1 Sefa Yılmaz (Gençlerbirliği)

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