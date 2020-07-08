Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu lig tarihine geçti
Fenerbahçe'de 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, Gençlerbirliği maçında attığı golle tarihe geçti ve Zlatan Ibrahimovic'in başarısına ortak oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'de Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalırken karşılaşmaya Emre Belözoğlu damgasını vurdu.
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Fenerbahçe, 39 yaşındaki kaptanın oyuna girmesinin ardından topla daha çok oynamaya başladı, daha çok pozisyona girdi.
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Nitekim Fenerbahçe, aradığı golü de Emre Belözoğlu ile buldu.
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Emre Belözoğlu, ceza sahasının dışından sol ayağının dışı ile çok sert bir şut ile topu ağlarla buluşturdu ve takımına 1 puanı getiren isim oldu.
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