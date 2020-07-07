BIST 119.339
DOLAR 6,86
EURO 7,75
ALTIN 396,03
HABER /  GÜNCEL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

İstanbul'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi

İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu asker uğurlama törenlerine kısıtlama getirdi. Konvoy ve toplu uğurlama yasaklandı, askere gidenleri sadece birinci derece akrabaları uğurlayacak. Asker adayları yeni düzenlemeye göre taahhütname imzalayacak.

Abone ol

Normalleşme döneminde otobüs terminallerinde, caddelerde, sokaklarda sık sık karşılaşılan askere uğurlama törenleri, kısa süreli de olsa tarihe karışıyor. Vaka sayılarının düşmemesi üzerine yeni tedbirler alınırken asker uğurlama törenlerine de bir düzenleme İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan geldi. Karara göre, konvoy ve toplu uğurlama yasaklanırken askere gidenleri sadece birinci derece akrabaları uğurlayabilecek.

İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle yeni önlemler aldı. Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında olağanüstü toplanan kurul, resmi internet sitesinde yaptığı duyuruyla asker uğurlama törenlerine kısıtlama getirdiklerini, konvoy ve toplu uğurlamanın yasaklandığını belirtti.

Askere gidecekler taahhütname imzalayacak
Buna göre askere gidenleri sadece birinci derece akrabaları uğurlayacak. Eğlence yapılmayacak ve asker yükümlüsü bu kurallara uyacağına dair taahhütname imzalayacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri
Mustafa Şentop, yeniden TBMM Başkanı seçildi
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (7 Temmuz 2020)
Borsa 35 milyar liralık rekor işlem hacmiyle 119.000 puanı aştı
Sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
ÖNCEKİ HABERLER
TikTok'a dikkat! Çocuklar tuzağa düşürülüyor
Havai fişek fabrikasında aramalara ara verildi
Terör örgütü YPG/PKK üyesi kadın ikna sonucu teslim oldu
PFDK'den TFF 1. Lig kulüplerine sosyal mesafe ve maske cezası
Trabzonspor Muhammet Taha Tepe transferini KAP'a bildirdi
2020-2021 okul tatil günleri MEB ne zaman?
Yorumlar 1 yorum