İstanbul'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi

İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu asker uğurlama törenlerine kısıtlama getirdi. Konvoy ve toplu uğurlama yasaklandı, askere gidenleri sadece birinci derece akrabaları uğurlayacak. Asker adayları yeni düzenlemeye göre taahhütname imzalayacak.

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Normalleşme döneminde otobüs terminallerinde, caddelerde, sokaklarda sık sık karşılaşılan askere uğurlama törenleri, kısa süreli de olsa tarihe karışıyor. Vaka sayılarının düşmemesi üzerine yeni tedbirler alınırken asker uğurlama törenlerine de bir düzenleme İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan geldi. Karara göre, konvoy ve toplu uğurlama yasaklanırken askere gidenleri sadece birinci derece akrabaları uğurlayabilecek.

İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle yeni önlemler aldı. Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında olağanüstü toplanan kurul, resmi internet sitesinde yaptığı duyuruyla asker uğurlama törenlerine kısıtlama getirdiklerini, konvoy ve toplu uğurlamanın yasaklandığını belirtti.

Askere gidecekler taahhütname imzalayacak

Buna göre askere gidenleri sadece birinci derece akrabaları uğurlayacak. Eğlence yapılmayacak ve asker yükümlüsü bu kurallara uyacağına dair taahhütname imzalayacak.