Bakan Abdülhamit Gül'den Kılıçdaroğlu'na sert 'baro teklifi' tepkisi! Ya bilmiyorsun...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, barolara ilişkin kanun teklifi hakkında kendisini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Ana muhalefet partisi lideri ya bir kanunun nasıl çıkacağını bilmiyor ya da Meclis'in milletten aldığı kanun yapma yetkisinden rahatsız." ifadesini kullandı.

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Gül, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'nda kendisine yönelik sözlerine cevap verdi.

Bakan Gül, "Ana muhalefet partisi lideri ya bir kanunun nasıl çıkacağını bilmiyor ya da Meclis'in milletten aldığı kanun yapma yetkisinden rahatsız. Siyaset tarihimize oyunu kullanamayan Genel Başkan olarak geçen biri için ilk ihtimali yabana atmamak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

İşte o paylaşım;

Ana muhalefet partisi lideri, ya bir kanunun nasıl çıkacağını bilmiyor ya da Meclis’in milletten aldığı kanun yapma yetkisinden rahatsız. Siyaset tarihimize oyunu kullanamayan genel başkan olarak geçen biri için ilk ihtimali yabana atmamak lazım... — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) July 7, 2020