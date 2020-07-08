2 kan grubuna sahip olanlar dikkat! Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara açıkladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Kovid-19 ve kan grupları ilişkisine dair çarpıcı sözler dile getirdi. Kara, "A kan grubu olanlar, çok az olmakla birlikte diğer kan gruplarına sahip olanlara göre daha kolay COVID-19 olurken O kan grubu olanlar da az oranda da olsa avantajlılar ve biraz korunuyorlar" dedi.

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Prof. Dr. Ateş Kara, sosyal medya hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile kan grupları ilişkisine dair bir paylaşım yaptı.

Kara, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

" A kan grubu olanlar, çok az olmakla birlikte diğer kan gruplarına sahip olanlara göre daha kolay COVID-19 olurken O kan grubu olanlar da az oranda da olsa avantajlılar ve biraz korunuyorlar.

Korunmanın esası mesafe, maske ve el yıkama, lütfen dikkat."