Emre Belözoğlu: Ya kahraman ya hain ilan ediliyoruz

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı sonrası konuşan Emre Belözoğlu, ''Benim üzerimden fazlasıyla konuşulması beni rahatsız ediyor. Zaten benim kaderim olmuş; ya kahraman ya hain ilan ediliyoruz.'' dedi.

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Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin tek golünü Emre Belözoğlu kaydetti.

Emre tarihe geçti

Emre, attığı bu golle Süper Lig tarihinde dört farklı onyılda gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. 1990'lar, 2000'ler, 2010'lar ve 2020'lerde gol atan Emre, Süper Lig'de bunu başaran ilk futbolcu olurken; bu başarıyı kısa bir süre önce İsveçli forvet Zlatan Ibrahimovic de göstermişti.

''Ya kahraman ya hain ilan ediliyoruz''

Tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. "Bir kaptan gemisini kaç kere daha kurtarabilir? Görünen o ki futbol seni bırakma kararı henüz almamış. Ne söylemek istersin?" sorusunu yanıtlayan Emre Belözoğlu "Bu duruma sevinmeli miyim, üzülmeli miyim ben bilmiyorum açıkçası bir Fenerbahçeli olarak. Çünkü karışık duygular var. Benim üzerimden fazlasıyla konuşulması beni rahatsız ediyor. Zaten benim kaderim olmuş; ya kahraman ya hain ilan ediliyoruz. Bu süreçlere de alıştık. Bir pozisyon üzerine 2.5 hafta konuşuluyor. Yarın yine biz konuşulacağız. Biz de kendimizden sıkıldık!

''Benim üzerimden bir gündem oluşsun istemiyorum Fenerbahçe'de''

Futbolu çok seviyorum; bu ülkedeki birçok futbolcudan daha çok seviyorum. Ama sevinmeli miyim, üzülmeyi miyim Fenerbahçe adına bilmiyorum. Düşünmemiz ve kararlar almamız gereken süreçler var önümüzde. Kulübümüzde inşallah güzel şeyler olacak. Fenerbahçe taraftarı buna inansın. Başkanımıza inanıyoruz. Benim üzerimden bir gündem oluşsun istemiyorum Fenerbahçe'de. Benim üzerimden ne yazık ki kulübümüzü sıkıntıya sokmak derdindeler. Kolay bir süreç olmayacak eğer bırakmak kararı alırsam" dedi.

"2030'larda gol atamayacağım kesin''

Süper Lig tarihinde dört farklı onyılda gol atan ilk oyuncu olmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Emre Belözoğlu "2030'larda gol atamayacağım kesin. Gol atmak güzel. İnanın bunlar mutluluk veren duygular. Karışık duygular yaşıyorum. Ondan dolayı benim üzerinden gitmesini istemiyorum. Ben de Fenerbahçe'nin bir oyuncusuyum, takım kaptanıyım ayrı. İnanın dert ettiğim daha farklı şeyler var. Onları attığım gollerden daha önemli buluyorum. Saha içinde yapmam gerekenleri yapmaya devam edeceğim. 3 hafta daha var, ondan sonrasını da hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.