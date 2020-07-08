Yeniden TBMM Başkanı seçilen Şentop, Hacı Bayram Veli Camisi'nde namaz kıldı
TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile beraber Hacı Bayram Veli Camisi'nde sabah namazını kıldı.Abone ol
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBBM), Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Şentop, sabah namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldı.
"Milletimiz için hayırlı olsun"
Namaz çıkışında açıklamada bulunan Şentop, "Meclis başkanlığı seçimiyle beraber yeni başkanlık divanı da belirlendi. Milletimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a, Ankara Valisi Vasip Şahin, milletvekilleri ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı eşlik etti.
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