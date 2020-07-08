Gol düellosunda Milan Juventus'u paramparça etti

Serie A'da Milan sahasında Juventus'u 2-0 geriye düştüğü maçta 4-2 yendi.

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İtalya Serie A'nın 31. haftası dev bir maça sahne oldu. Milan ve Juventus'u karşı karşıya getiren maçta kazanan 4- 2'lik skorla kırmızı-siyahlılar oldu.

İlk 45 dakikası golsüz sona eren maçta Juve 47' Adrien Rabiot ve 53. dakikada Cristiano Ronaldo ile iki farklı üstünlüğü yakaladı. Ancak maçın geri kalan bölümünde büyük bir dönüşe imza atan Milan, 62' Zlatan Ibrahimovic, 66' Franck Kessie, 67' Rafael Leao ve 80' Ante Rebic'in golleriyle rakibini 4-2 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla lider Juventus sezonun dördüncü mağlubiyetini alırken, Milan son 5 haftada 4 galibiyet elde etti. Ev sahibi takımda maça yedek başlayan Hakan Çalhanoğlu, 46. dakikada Lucas Paqueta'nın yerine oyuna dahil oldu.