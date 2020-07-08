Kılıçdaroğlu kurultay için son noktayı koydu!

CHP kurultayının ertelenip ertelenmeyeceği yönündeki tartışmalar sürerken CHP lideri tartışmalara son noktayı koydu. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan Kılıçdaroğlu, kurultayın ismini de açıkladı.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, kurultay tartışmalarına son noktayı koydu ve 'ertelenmeyecek' dedi “Kurultayın ertelenmesi söz konusu değil. Kurultayı arenada, kapalı bir salonda yapacaktık. Sağlık Bakanlığı’yla görüştük, ‘Kapalı mekân uygun olmaz’ dedi. Bilkent Odeon’u seçtik. ‘Açık havada herhangi bir sorun yok’ dedi. O nedenle kurultayımızı açık havada, Odeon’da yapacağız. Herhangi bir ertelenme yok.” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu kurultayın bu yıl ki isminin 'İktidar kurultayı' olduğunu belirtti.

Abdulkadir Selvi'ye gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Kılıdçaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adayı tartışmalarına ise hiç girmedi.

Erken seçime yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'yi işaret eden Kılıçdaroğlu, “Kimsenin erken seçim istediği yok ki... Kaldı ki benim veya bir başkasının erken seçim istemesinin bir anlamı da yok. Erken seçimi hayata geçirecek olan Erdoğan. Yani Türkiye’de bir kişi parlamentoya hâkim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Erdoğan’ın vesayeti altında. O erken seçim isterse erken seçim olur, istemezse olmaz. Onu erken seçime zorunlu kılacak olan ikinci kişinin adı da Bahçeli. Yani Bahçeli, ‘Kusura bakma, sen memleketi felakete sürükledin, ben destek vermekten vazgeçiyorum’ derse, zorunlu olarak erken seçime gidilir. Onun dışında bir erken seçim yok.” dedi.

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