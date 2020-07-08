Dolar neredeyse sabitlendi! Dolar ne kadar? İşte piyasalarda son durum

Dolar/TL, yeni güne 1 aydır olduğu gibi 6.85 seviyesinden yatay başlangıç yaptı.

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Dolar/TL şu dakikalarda 6.85 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 7.74 civarında seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) Başkan Yardımcısı Randal Quarles, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan krizin henüz bitmediğini belirterek, "Bazı göstergeler ekonomik faaliyette bir toparlanma olduğunu gösterse de toparlanmanın önündeki yol oldukça belirsiz." ifadelerini kullandı.

Ekonomik aktivite

Bugün yurt içinde açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Gözler koronavirüsün ekonomik aktivite üzerinde bıraktığı etkilerde olacak.

Yatırımcıların 'güvenli liman' olarak gördüğü altında fiyatlar normalleşme adımlarına rağmen yükseliyor.