Ağrı Dağı eteklerinde kayaların içinde tespit edildi araştırma sonuçları herkesi şaşırttı

Bölgenin ayrıca bir fosil yatağı olduğunu da belirten Gültekin, "Biz bugün bazı olaylara, yani o paleontolojik dönemdeki tarihsel süzgeç içerisinde bilimsel kanıtları gözümüzle gördük. Örneğin palmiye yaprakları fosillerini çok net olarak gözlemledik ve fotoğrafladık." dedi.