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ABD'den koronavirüsü öldüren spreylere onay

ABD Çevre Koruma Ajansı, koronavirüsü öldüren iki spreyi onayladığını duyurdu. Ajans, 2 spreyin virüsün yüzeylere yayılmasını önlediğini ve laboratuvar testlerine dayanarak koronavirüse karşı etkili olduğunu söyledi.

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin aşı çalışması sürerken,  ABD Çevre Koruma Ajansı'ndan (EPA) umutlandıran haber geldi. 

EPA, koronavirüsü öldüren iki spreyi onayladığını duyurdu. EPA Yöneticisi Andrew Wheeler yaptığı açıklamada, " EPA, Amerikan halkının kendilerini ve ailelerini yeni koronavirüsten koruması için yeni araçlar keşfetmeye ve doğru, güncel bilgiler sağlamaya kendini adamıştır" ifadelerini kullandı.

Onaylanan 2 spreyin, koronavirüsün yayılmasını engellediği ve kullanıldığı yüzeyleri dezenfekte ettiği ifade edildi.

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