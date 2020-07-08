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Teröristi 3 yıl sonra yakalatan parmak izi!

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2017 yılında teröristlerin kullandığı bir araçta parmak izi tespit edilen kişi yakalandı.

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozova ilçesinde terör operasyonu düzenledi. Operasyonda PKK’lı teröristlerin 2017 yılında yer değiştirmek için kullandıkları ve daha sonra terk edip kaçtıkları bir araçta parmak izi olduğu tespit edilen V.K. isimli şahıs yakalandı.

Teröristlere yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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