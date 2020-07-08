Gülçin Karakaya instagramı kapattı yaşı kaç İbrahim Tatlıses anlattı

İbrahim Tatlıses son günlerde kendisinden 42 yaş küçük, sevgilisi olduğu söylenen Gülçin Karakaya hakkında ilk kez konuştu ve işin aslını anlattı. Aşk defteri hayli kabarık olan İbrahim Tatlıses 26 yaşındaki Gülçin Karakaya'yı böyle savundu.

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Ben kadınsız yapamam diyen ve geçmişten günümüze birçok aşk ve evlilik yaşayan 68 yaşında, 7 çocuk ve 9 torun sahibi İbrahim Tatlıses'in son sevgilisi olduğu iddia edilen 26 yaşındaki Gülçin Karakaya, şu sıralar magazin gündeminin zirvesinde.

Geçtiğimiz günlerde ilk kez kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile kameralar karşısına geçen İbrahim Tatlıses'in yardımcım, elim kolum dediği Gülçin'e manidar bakışları ve sözleri acaba sevgililer mi sorusunu gündeme getirmişti.

Kısa sürede magazin basınının gündeminde ilk sırayı alan Gülçin Karakaya hakkında İbrahim Tatlıses sessizliğini bozdu ve işin aslını bir bir anlattı. Kimdir Gülçin size anlatayım diyen İbo, kafaları karıştıran açıklamaları bir bir sıraladı...

Ona laf söylemeyin: "Gülçin Hanım benim yardımcımdır. Gülçin Hanım Twitter'ıma, Instagram'ıma bakar... Ben bu konuda biraz acemi olduğum için kullanmayı bilmiyorum. Gülçin Hanım'a etmedikleri laf kalmadı. Kendilerine göre bir ailesi var. Ona laf söylenmez, bana göre hoş değil.

Gülçin sol elim var mı ötesi: Ben hiçbir zaman isyan etmedim. Mesela bana keleş sıktılar, ama hiçbir zaman da demediler ki bu adam şu anda ne yapıyor? Maddi durumda değil manevi olarak ne durumdadır. Bunları kimse sormadı. Gülçin kimdir? Gülçin yardımcımdır. Elim ayağımdır. Sağ elim çalışıyor, sol elim çalışmıyor. Gülçin de sol elim. Var mı ötesi?

Gülçin benim canımdır: Siz dediniz mi hiç ağabey sana bir kap yemek getirelim. Yardım edelim, var mı bir ihtiyacın... Demediniz. Şimdi niye soruyorsunuz 'Gülçin kimdir'..

Gülçin benim canımdır, ötesi yok yardımcımdır. Sağ kolumdur... Hatta sağ kolum çalışıyor sol kolumdur.

Eski eşi Perihan Savaş'ın Allah akıl fikir versin sözlerine cevap verdi:

Perihan Hanım'ın bir açıklaması var talihsiz bir açıklama. Aslında kendisini severim saygı da duyuyorum. Ama bizim için kullanacağı her cümlede kızımızı, torunlarımızı düşünmesi lazım. Çünkü bende Perihan Hanım için bir laf edeceksem, kızımı düşünmem lazım. Taş gelip kızıma değiyor. Taş kızımın başını yararsa canım yanar. Onunda canının yanmaması için laf etmemesi lazım. Saygı duyuyorum etmiş bir laf olsun canı sağolsun."

Peki evlilik ve aşk defteri kabarık olan İbrahim Tatlıses kaç kere evlendi, kaç çocuğu var?

İlk evliliği: İbrahim Tatlıses, şöhret basamaklarını henüz tırmanmaya başlamadığı yıllarda, ilk ve tek resmi evliliğini Urfa’da üç çocuğunun annesi (Ahmet, Gülden, Gülşen) Adalet Tatlıses ile yaptı. Şanlıurfa'da yaşayan Adalet Tatlıses ve İbrahim Tatlıses'in 3 çocuğu bulunuyor.

Ahmet, Gülden, Gülşen adlı 3 çocuğu Adalet Tatlıses'ten olan İbrahim Tatlıses, evlatlarıyla sık sık görüşüyor. İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet ile arkadaş gibi oldu. Hatta Ahmet bir dönem babası İbrahim Tatlıses'in korumalığını bile yaptı.

İbrahim Tatlıses daha sonra Adalet Tatlıses ile yollarını ayırdı. Tatlıses 1978 yılında "Ayağında Kundura" filmiyle de sinemaya girdi.

1979'da oynadığı "Kara yazma" filminde Perihan Savaş'la tanıştı. Birlikteliğin sonucunda Melek Zübeyde adında kızları olurken bu birliktelik 1983 yılındaki "Günah" filmine kadar sürdü.

İkinci evliliği: Perihan Savaş o dönemde İbrahim Tatlıses'ten şikayetçi olmuştu. İddialara göre İbrahim Tatlıses, Perihan Savaş'ı kaçırttırmış ve 7 saat gitmesine izin vermemişti.

Uzun zamandır görüşmeyen ikili en son olarak kızları Melek Zübeyde'nin çocuğu olunca bir araya geldiler. İkilinin ayrılma sebebi hem darp hem de İbrahim Tatlıses'in yeni aşkı Derya Tuna oldu.

En popüler aşk: Perihan Savaş'tan ayrılan İbrahim Tatlıses, Derya Tuna ile aşk yaşamaya başladı. Büyük aşk olduğunu İbrahim Tatlıses kendi şu sözlerle ifade ediyor: Bir tek Tuna'ya şarkı yazdım gerisi yalan.

Derya Tuna alışık olduğumuz ataerkil aile yapısını yıkan bir kadındı. İbrahim Tatlıses ile olan birlikteliğinde ekonomik gücü eline almış ve ailede sözü geçmeye başlamıştı.

İkilinin İdo isminde bir çocuğu bulunuyor. İdo ve Derya Tuna, İbrahim Tatlıses aşkının en popüler ismiydi. İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna aşkının bitmesinin nedeni ise Asena oldu. 1983 yılında beraber olmaya başlayan çift 18 yıl sonra ayrıldı.

Asena aşkı çok konuşuldu: Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses aşkının bitmesinin nedeni ise Asena. 1998 yılında beraber olmaya başlayan çift 2003 yılında araya Ayşegül Yıldız'ın girmesiyle sona erdi.

İbrahim Tatlıses, Asena ile beraberliğini sürdürürken, kendi televizyonunda birlikte çalıştığı Ayşegül Yıldız ile de birlikte olmaya başladı. Yıldız'a ev ve araba aldığı haberleri medyada sıkça yer alırken Asena da bu yeni rakibine karşı amansız bir mücadeleye girişti. Nitekim çok geçmeden iki kadın bir gece yarısı sokakta kavga edip, birbirlerini yaraladı.

Ayşegül Yıldız ile evlendi: İbrahim Tatlıses, Asena ile ilişkisinin sona ermesinin ardından Ayşegül Yıldız ile evlendi. 2011 yılında evlenen çift 2013 yılında boşandı.

Belki de İbrahim Tatlıses'in eşlerinden en az duyulanı Ayşegül Yıldız oldu. İkilinin Elif Ada adlı bir kızı bulunuyor.