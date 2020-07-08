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Kılıçdaroğlu’nun aklından aday olarak kim geçiyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Voice of America’ya verdiği röportajda son dönemdeki ortaya atılan iddiaya yanıt verdiğini söyleyen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, cumhurbaşkanlığı seçimi için de CHP’nin içinden ama klasik CHP’li kimliği taşımayan bir aday çıkarmak istediğini iddia etti.

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Kılıçdaroğlu verdiği röportajda “Parti genel başkanı olmamalı” diyerek  Cumhurbaşkanlığı seçimi için aklındaki ismin Ali Babacan olduğu iddialarını yalanladı. Habertürk yazarı Nagehan Alçı da  Kılıçdaroğlu'nun klasik CHP’li kimliği taşımayan bir aday çıkarmak istediğini iddia etti ve "Başlarda Ekrem İmamoğlu bu tanıma uyan en kuvvetli adaydı ancak sanırım ivme giderek Mansur Yavaş’a dönüyor." diye yazdı.

İşte Nagehan Alçı'nın 'Kılıçdaroğlu’nun aklından aday olarak kim geçiyor?' başlıklı yazısı:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Voice of America’ya verdiği röportajda 2023 Başkanlık aday profilini anlatırken “Bir parti genel başkanı olmamalı” diyerek aslında son dönemde sıklıkla ortaya atılan bir iddiaya yanıt verdi.

Abdullah Gül’ün çatı adaylığı için çok uğraşan ama Meral Akşener’i adaylığını geri çekmesi konusunda ikna edemeyen CHP Genel Başkanı’nın bu kez kafasındaki ismin Ali Babacan olduğu bir süredir dilden dile dolaşıyor.

Bu iddiaları, VOA’ya verdiği röportajda, kafasındaki aday profilini anlatırken “Parti genel başkanı olmamalı” diyerek yalanladı Kılıçdaroğlu.

Kemal Bey, cumhurbaşkanlığı seçimi için CHP’nin içinden ama klasik CHP’li kimliği taşımayan bir aday çıkarmak istiyor.

Başlarda Ekrem İmamoğlu bu tanıma uyan en kuvvetli adaydı ancak sanırım ivme giderek Mansur Yavaş’a dönüyor.

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