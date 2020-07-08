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Dünya snowboard şampiyonu Alex Pullin hayatını kaybetti

AVUSTRALYALI snowboard şampiyonu Alex Pullin, zıpkınla balık avlarken yaşamını yitirdi. 32 yaşındaki Olimpiyat şampiyonunun ölümü spor camiasında şok etkisi yarattı.

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İki kez dünya şampiyonu olan snowboard’çu Alex Pullin, ülkesi Avustralya’da zıpkınla balık avlarken hayatını kaybetti.

32 yaşındaki sporcunun, geçen hafta Queensland eyalatindeki Gold sahilinde hareketsiz halde bulunduğu, ilk yardım ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Oksijen maskesi takmamış
Avustralya medyası, bir dalgıcın Pullin'i bir kayalığın üzerinde bulduğunu, cankurtaranlar ve sağlık çalışanlarının sporcuyu tedavi etmek üzere kıyıya götürdüklerini anlattı. Emniyet yetkilileri, yalnız başına daldığı öğrenilen Pullin'in oksijen maskesi olmadığını ve serbest dalış yaptığını söyledi.

"Nazik ve cömert biri"
Şampiyon sporcunun ölümü Avustralya'da şok etkisi yarattı. Pullin'in ardından üzüntülerini paylaşan sevenleri, onu "nazik ve cömert biri" olarak nitelendirdi. Sporcu, sosyal medya hesabında son olarak zıpkınla balık avlarken çekilen fotoğrafını paylaşmıştı.

İki kez dünya şampiyonu oldu
Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Mansfield bölgesinde doğup büyüyen Pullin, snowboard yapmayı henüz sekiz yaşındayken öğrendi. 2011 ve 2013 yıllarında 'dünya şampiyonu' unvanlarını kazandı. 

2010, 2014 ve 2018 Olimpiyatları'nda snowboard yarışlarında Avustralya'yı temsil etti.

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