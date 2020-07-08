CHP İmamoğlu'nun genel sekreter atadığı Can Akın Çağlar'ı yolsuzlukla suçlamıştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, birkaç gün önce emekliliğe ayrılan Yavuz Erkut'un yerine İBB Genel Sekreterliği koltuğuna Can Akın Çağlar'ı atadı. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun 8 yıl önce Ziraat Bankası'nın Genel Müdürlüğünü yapan Çağlar'ı yolsuzlukla suçlaması akıllara geldi.

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İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut’un emekliye ayrıldığını, Genel Sekreterliğe Can Akın Çağlar’ın getirildiğini duyurdu. CHP'li Aykut Erdoğdu 8 yıl önce kameralar karşısına geçip Akın Çağlar'ı kredi yolsuzluğu yapmakla suçlamıştı. Akın Çağlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'ne atandı.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, 8 yıl önce düzenlediği basın toplantısında Can Akın Çağlar'ı 'yolsuzluk' yapmakla suçlamıştı. Toplantıda o dönem CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Sezgin Tanrıkulu ile yine dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı da yer almıştı.

CHP'li Aykut Erdoğdu

Yolsuzlukla suçlandı, genel sekreterliğe atandı

O gün yolsuzlukla suçlanan Can Akın Çağlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreterliği görevine atandı.

İBB'den yapılan açıklamada, "İBB Genel Sekreterimiz Yavuz Erkut 7 Temmuz itibariyle emekli olmuştur. Hizmetleri için Sayın Erkut'a teşekkür ederiz ve aynı yolda beraber yürümeye devam edeceğimizi duyururuz. Yeni Genel Sekreterimiz Can Akın Çağlar olmuştur. Sayın Çağlar'a da yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.

Kaftancıoğlu apar topar tweeti sildi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da o dönemde Can Akın Çağlar ile ilgili tweet attığı ortaya çıktı. Kaftancoğlu'nun 9 Ağustos 2012 tarihinde "Ziraat Bankasının verdiği usulsüz kredileri somut belgeleriyle açıklıyor" şeklinde tweet atarak CHP'li Aykut Erdoğdu'yu tagledi. Atama kararı ardından Kaftancıoğlu'nun 2012 yılında attığı tweeti alelacele sildiği görüldü.