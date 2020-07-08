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Çorlu tren faciasının 2. yılı! 'Bugün efkarlıyım açmasın güller'

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018'de 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin de yaralandığı tren faciasının üzerinden 2 yıl geçti. Bugün kayıp yakınları sosyal medya üzerinden yürek yakan paylaşımlar yapıyor.

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, 8 Temmuz 2018’de Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 5 vagonunun raylardan çıkıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 25 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

Dört TCDD çalışanı yargılanıyor

Kazanın ardından dört TCDD çalışanı ”taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor.

Yakınlarını kaybeden ailelerin adalet arayışı ise iki yıldır sürüyor.

"Bugün efkarlıyım açmasın güller"

Faciada yaşamını yitirenlerden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz Sel, Twitter hesabından "Bugün efkarlıyım açmasın güller" notuyla oğlunun hem trendeki fotoğrafını hem de mezarının görüntüsünü paylaştı.

Mısra Öz Sel hakkında attığı tweetler gerekçe gösterilerek cumhurbaşkanı ve mahkeme heyetine hakaretten iki ayrı soruşturma açılmıştı.

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