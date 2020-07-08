Saros Körfezi'nde kalabalık yerlerde maske takma zorunluluğu getirildi
Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi'ndeki kalabalık yerlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi.Abone ol
Keşan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Nuri Özder başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Erikli ve Yayla sahillerindeki kalabalık yerlerde maske takma zorunluluğu getirilmesi kararı alındı.
Karara uymayanlara 900 lira ceza uygulanacak.