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Tahir Karapınar sert eleştirdi: Atsaydı İstanbul'a mutlu dönecektik

Süper Lig'de büyük bir avantajı geri teptiklerini belirten Tahir Karapınar, Rodrigues'in son dakikada atamadığı golle ilgili 'Atsaydı İstanbul'a mutlu dönecektik' dedi...

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1-1'lik son bulan Gençlerbirliği karşılaşmasından sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Karapınar, Serdar Aziz'in kırmızı kart cezası nedeniyle stoper bölgesinde sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Karapınar, açıklamalarında şu cümleleri kullandı:

"Stoperde sıkıntımız vardı, Jailson'u denedik. Bireysel hatalardan pozisyonlar verdik. Oyunu toparlayamadık. 2 haftadır oyunumuzu oturtmuştuk ama oyuncu eksiklikleri oyunumuzu bozdu. İkinci devre bunu toparladık. İkinci yarı yüzde 70 topla oynadık ama 110 kilometre koştuk.

"Galibiyet golünü bir türlü atamadık"

"Top sizdeyse bu kadar koşu mesafesini düşünmelisiniz. Bu kadar koşmamamız gerekiyordu. Gençlerbirliği bireysel hatamızdan gol attı. Kaçırdığımız goller var. Galibiyet golünü bir türlü atamadık. Bir penaltı pozisyonu var ama net göremedim. O da değerlendirilebilirdi. Son dakikada Rodrigues'in o golü atması gerekiyordu. Atsaydı İstanbul'a mutlu dönecektik."

"Kazansaydık çok avantajlı olacaktık"

"Tabii ki bu ihtimali konuşuyoruz. Oyuncularımızı strese sokmamak için 'maç maç düşünüyoruz.' diyoruz. Rakiplerimiz geçen hafta takıldılar, bugün kazansaydık çok avantajlı olacaktık."

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