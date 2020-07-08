Jale Aylanç kimdir nereli? Jale Aylanç eşi ve çocukları var mı?

Tiyatro ve sinema oyuncusu Jale Aylanç 72 yaşında öldü, ölüm haberini Oyuncular Sendikası duyurdu. Uzun süredir tedavi gördüğü söylenen Jale Aylanç'ın ölümünün ardından hayatı merak konusu oldu. Peki Jale Aylanç kimdir, neden öldü ve Jale Aylanç'ın eşi ve çocukları var mı? İşte Jale Aylanç biyografisi...

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Birçok unutulmaz film ve dizide rol alan tiyatro oyuncusu Jale Aylanç 72 yaşında öldü. Kahreden ölüm haberini ise Oyuncular Sendikası duyurdu. Uzun süredir tedavi gördüğü belirtilen oyuncu Jale Aylanç'ın ölüm sebebi henüz açıklanmadı. Ölümünün ardından ise Jale Aylanç'ın hayatı araştırıldı. Peki Jale Aylanç evli miydi, çocukları var mıydı? İşte Jale Aylanç'ın biyografisi ve oynadığı dizi, filmler...

Unutursam Fısılda, İlk Öpücük gibi filmlerde ve Dengi Dengine, Yeşil Deniz, Suskunlar gibi dizilerde rol alan Jale Aylanç, 72 yaşında hayata veda etti.Oyuncular Sendikası, Aylanç’ın vefat ettiğini Twitter’dan, 'Meslektaşımız Jale Aylanç hayatını kaybetti. Tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun' dedi.

JALE AYLANÇ KİMDİR?

Jale Aylanç,(d. 23 Mart 1948,İstanbul) Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı.

Sanat hayatına, 1964 yılında Halkevlerinde tiyatro ile başlayan Aylanç, ertesi yıl Orhan Elçin Tiyatrosu'nda sahneye çıkmaya devam etti.

Jale Aylanç'ın eşi ve çocuğu var mı sorusuna ait bir cevap internette bulunmuyor

Daha sonra Ankara Birlik Tiyatrosu Sahnesi'nde görev yapan sanatçı, Ankara Sanat Tiyatrosu'na geçmesinin ardından, bu kuruluşta 20 yıldan fazla süreyle birçok oyunda rol aldı. Tiyatroyla birlikte seslendirme çalışmalarına da başlayan sanatçı, TRT'nin ilk dublaj ustalarından biridir. Jale Aylanç, kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol almıştır.

Sahip olduğu Ödüller

Sanat Kurumu, 1990, Tiyatro Onur Ödülü

5. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, 2000, Onur Ödülü

Rol aldığı oyunlar

Yer Demir Gök Bakır : (Yaşar Kemal) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1992

Ayak Takımı Aarasında : (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1990

Mefisto : Klaus Mann - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1989

Yusuf ile Menofis : Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1989

Sonuncular : Maksim Gorki - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1987

Silahşörün Gölgesi : Sean O'Casey - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1987

Bu Zamlar Bana Karşı : Yılmaz Onay - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1986

Nafile Dünya : Oktay Arayıcı - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1985

Bir Ceza Avukatının Anıları : (Faruk Eren) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1984

Bir Şehnaz Oyun : (Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1984

Galile'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983

Yaz Misafirleri : Maksim Gorki - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1982

Oyun Nasıl Oynanmalı : Vasıf Öngören - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1979

Tak-Tik : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1978

Akıllı Hayvanlar : Ahmet Tünel - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1977

Komün Günleri : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1976

Nereye Payidar : Bilgesu Erenus - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1975

Dimitrof : Hedda Zinner - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1974

Ana : Maksim Gorki - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1974

El Kapısı : Bilgesu Erenus - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1972

Evler Evler : İsmet Küntay - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1972

Filmografisi

Dengi Dengine - 2019

Olur Olur - 2014

Yeşil Deniz - 2014

Rüzgarlı Sokak - 2013

Suskunlar - 2012

Türkan - 2010

Gece Sesleri- 2008

Beni Unutma - 2008

Nazlı Yarim - 2007

Hayat Türküsü - 2006

Fırtına - 2006

İnsan Kurdu - 1997

Tersine Akan Nehir - 1996

Düttürü Dünya - 1988

Kırlangıç Fırtınası - 1985