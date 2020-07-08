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Kahramanmaraş'ta elektrik akımı can aldı evlatları yetim kaldı

İhlas Haber Ajansı

KAHRAMANMARAŞ'ta termik santralde ekmeğini kazana 2 çocuk babası elektrik akımına kapılmasıyla kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu.

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Alınan bilgiye göre, Afşin ilçesinde özel sektörün işlettiği Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nde kazan bakımı görevlisi olan 44 yaşındaki Taylan Sünbül, filtre sisteminde çalışma yaptığı sırada binlerce voltluk elektrik akımına kapıldı.

Hastanede kurtulamadı

Ağır yaralanan işçinin yardımına hemen mesai arkadaşları koştu. Firmaya ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sünbül, burada doktorların tüm çabasına rağmen hayatta tutulamadı. Sünbül’ün cansız bedeni, savcılık incelemesi için morga konuldu.

2 çocuk yetim kaldı...

2 çocuk babası olan Taylan Sünbül’ün acı haberini alan yakınları ve iş arkadaşları hastane önüne akın etti. Afşin ilçesine bağlı Çoğulhan Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Sünbül’ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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