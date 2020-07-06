Bergüzar Korel kilolu ve selülitli bikini pozu paylaştı fena ayar verdi!
Oğlu Han'ı mart ayında kucağına alan ve annelik heyecanını ikinci kez paylaşan Bergüzel Korel bugün instagram hesabından son halini paylaştı ve altına 'İşte selülitli ve şişman Bergüzar Korel notunu yazdı. Kısa sürede birçok beğeni ve yorum alan bu doğal pozlara birçok takipçisinden destek yağdı.
Kendisi gibi oyuncu Halit Ergenç ile evli olan Bergüzar Korel şu sıralar 2. kez anne olmanın mutluğunu yaşıyor. Mart ayında ikinci oğlu Han'ı kucağına alan Bergüzar Korel aylar sonra tatile çıktı en doğal hallerini takipçileri ile paylaştı.
Kendi tatil pozlarını magazincilere bırakmadan kendi instagram hesabından yayınlayan Bergüzar Korel haberini de '4 ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren ünlü oyuncunun kilolu hali gözlerden kaçmadı." notuyla paylaştı.
Instagram hesabından bikinili pozlarını takipçileriyle paylaşan Korel, fotoğraflarını haberleştirdi.
Ünlü oyuncu yayınladığı karelerine şu mesajı düştü:
Bergüzar Korel, bikinili yakalandı. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kilolu haliyle dikkat çekti. 4 ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren ünlü oyuncunun kilolu hali gözlerden kaçmadı.