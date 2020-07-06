Bergüzar Korel kilolu ve selülitli bikini pozu paylaştı fena ayar verdi!

Kendisi gibi oyuncu Halit Ergenç ile evli olan Bergüzar Korel şu sıralar 2. kez anne olmanın mutluğunu yaşıyor. Mart ayında ikinci oğlu Han'ı kucağına alan Bergüzar Korel aylar sonra tatile çıktı en doğal hallerini takipçileri ile paylaştı.