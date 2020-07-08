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Fatih Terim: 46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı" dedi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılara ilk transfer olduğu günle ilgili paylaşımda bulundu.

'46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı'
Terim, futbolculuk döneminde soyunma odasındaki 'Fatih' yazan askılığın fotoğrafını paylaştı ve '46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı' notunu ekledi. Fatih Terim, 8 Temmuz 1974 tarihinde Galatasaray'a imza atmıştı.

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