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Fatih Terim 'kalsın' dedi 1+1 yıllık sözleşmesi kaptı

Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ryan Donk'un kontratını yenileyecek. Hollandalı futbolcunun yıllık ücreti 1.5 milyon euro'nun altına çekilecek ve 1+1 yıllık mukavele yapılacak.

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Geçen hafta Nagatomo ve Onyekuru'ya veda eden Galatasaray'da sezon sonunda 6 futbolcunun daha sözleşmesi sona eriyor. Bu isimlerden Andone'nin ayrılması kesinleşirken, Selçuk ve Mariano'ya veda etmeye hazırlanan sarı-kırmızılılarda müzmin sakat Lemina'nın kalması da zor.

Tek imza Donk'a
Sabah'ın haberine göre; Fatih Terim'in devam etmesini istediği Seri'nin durumu 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ve kulübünün kiralamaya sıcak bakmaması nedeniyle belirsizliğini korurken, tek imza Donk'a attırılacak.

'Kalsın' raporu verdi
Fatih Terim, sezonun 2. yarısında savunmayı tek başına ayakta tutan Donk için "Kalsın" derken, yönetimde de 1986 doğumlu Hollandalı oyuncu için "Yeni sözleşmeyi hak etti" görüşü hakim.

İndirime gidecek
Sezon ortasında Dubai ekibi Al-Nasr'ın teklifini reddeden ve Galatasaray'da kalmak isteyen Donk, ücretinde indirim yapmaya hazır. Bu sezon 2.2 milyon Euro kazanan Donk'un garanti parası 1.5 milyon Euro'nun altına çekilecek. 1+1 yıllık imzayı atacak 33 yaşındaki deneyimli savunmacı, 2020-21 sezonunda belirlenen maç sayısına ulaşırsa sözleşmesindeki +1 opsiyon devreye girecek.

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