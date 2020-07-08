Jale Aylanç oynadığı dizi ve filmler hangisi? Jale Aylanç filmografisi
Tiyatro ve sinema oyuncusu Jale Aylanç 72 yaşında öldü, ölüm haberini Oyuncular Sendikası duyurdu. Uzun süredir tedavi gördüğü söylenen Jale Aylanç'ın ölümünün ardından hayatı merak konusu oldu. Peki Jale Aylanç kimdir, neden öldü ve Jale Aylanç'ın eşi ve çocukları var mı? İşte Jale Aylanç biyografisi...Abone ol
Birçok unutulmaz film ve dizide rol alan tiyatro oyuncusu Jale Aylanç 72 yaşında öldü. Kahreden ölüm haberini ise Oyuncular Sendikası duyurdu. Uzun süredir tedavi gördüğü belirtilen oyuncu Jale Aylanç'ın ölüm sebebi henüz açıklanmadı. Ölümünün ardından ise Jale Aylanç'ın hayatı araştırıldı. Peki Jale Aylanç evli miydi, çocukları var mıydı? İşte Jale Aylanç'ın biyografisi ve oynadığı dizi, filmler...
Unutursam Fısılda, İlk Öpücük gibi filmlerde ve Dengi Dengine, Yeşil Deniz, Suskunlar gibi dizilerde rol alan Jale Aylanç, 72 yaşında hayata veda etti.Oyuncular Sendikası, Aylanç’ın vefat ettiğini Twitter’dan, 'Meslektaşımız Jale Aylanç hayatını kaybetti. Tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun' dedi.
Jale Aylanç'ın eşi ve çocuğu var mı sorusuna ait bir cevap internette bulunmuyor
JALE AYLANÇ KİMDİR?
Jale Aylanç,(d. 23 Mart 1948,İstanbul) Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı.
Sanat hayatına, 1964 yılında Halkevlerinde tiyatro ile başlayan Aylanç, ertesi yıl Orhan Elçin Tiyatrosu'nda sahneye çıkmaya devam etti.
Daha sonra Ankara Birlik Tiyatrosu Sahnesi'nde görev yapan sanatçı, Ankara Sanat Tiyatrosu'na geçmesinin ardından, bu kuruluşta 20 yıldan fazla süreyle birçok oyunda rol aldı. Tiyatroyla birlikte seslendirme çalışmalarına da başlayan sanatçı, TRT'nin ilk dublaj ustalarından biridir. Jale Aylanç, kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol almıştır.
Sahip olduğu Ödüller
Sanat Kurumu, 1990, Tiyatro Onur Ödülü
5. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, 2000, Onur Ödülü
Rol aldığı oyunlar
Yer Demir Gök Bakır : (Yaşar Kemal) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1992
Ayak Takımı Aarasında : (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1990
Mefisto : Klaus Mann - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1989
Yusuf ile Menofis : Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1989
Sonuncular : Maksim Gorki - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1987
Silahşörün Gölgesi : Sean O'Casey - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1987
Bu Zamlar Bana Karşı : Yılmaz Onay - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1986
Nafile Dünya : Oktay Arayıcı - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1985
Bir Ceza Avukatının Anıları : (Faruk Eren) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1984
Bir Şehnaz Oyun : (Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1984
Galile'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983
Yaz Misafirleri : Maksim Gorki - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1982
Oyun Nasıl Oynanmalı : Vasıf Öngören - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1979
Tak-Tik : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1978
Akıllı Hayvanlar : Ahmet Tünel - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1977
Komün Günleri : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1976
Nereye Payidar : Bilgesu Erenus - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1975
Dimitrof : Hedda Zinner - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1974
Ana : Maksim Gorki - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1974
El Kapısı : Bilgesu Erenus - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1972
Evler Evler : İsmet Küntay - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1972
Filmografisi
Dengi Dengine - 2019
Olur Olur - 2014
Yeşil Deniz - 2014
Rüzgarlı Sokak - 2013
Suskunlar - 2012
Türkan - 2010
Gece Sesleri- 2008
Beni Unutma - 2008
Nazlı Yarim - 2007
Hayat Türküsü - 2006
Fırtına - 2006
İnsan Kurdu - 1997
Tersine Akan Nehir - 1996
Düttürü Dünya - 1988
Kırlangıç Fırtınası - 1985