Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/Ha7OvUIE3c— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 8, 2020