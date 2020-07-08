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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

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