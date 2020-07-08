BIST 119.694
DOLAR 6,86
EURO 7,75
ALTIN 395,98
HABER /  YEREL
ADV 3 Ay Ertelemeli Bayram Kredisi

Samsun'da saniyelere karşı mücadele araç bariyere çarpıp hurdaya döndü

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN'da otomobilin bariyerlere çarpmasıyla oluşan acı kazada 5 kişilik aile ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 27. kilometresi Çınarlık mevkisinde saat 05.45'te meydana geldi.

2 çocuklu aile ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre Ankara'dan Ordu'nun Ünye ilçesine giden Aydın Dalkıç, idaresindeki 06 BZY 612  plakalı Fiat marka otomobil demir bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Aydın Dalkıç, eşi Arzu Dalkıç (30), çocukları Emir Berk Dalkıç (9), Muhammet Efe Dalkıç (9) ve sürücünün ablası Aysel Söyler (51) ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dünyanın nazar boncuğu 'Meke Gölü' kurudu bir damla su kalmadı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Babacan'dan 17-25 Aralık çıkışı! 'Mini darbe girişimiydi ama eniden incelenmeli...'
Ayasofya kulisi bomba karar oybirliğiyle alındı Okan Müderrisoğlu paylaştı
Kılıçdaroğlu kurultay için son noktayı koydu!
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'yi yerden yere vurdu: Berbat skandal
Dolar neredeyse sabitlendi! Dolar ne kadar? İşte piyasalarda son durum
Canan Karatay'a kötü haber! Tavuk döner yemeyin diyemeyecek
ÖNCEKİ HABERLER
15 Temmuz gazisi Hamit Hakan Yılmaztürk ismini değiştirdi
Borsada yabancı payı 16 yıl sonra ilk kez yüzde 50’nin altına düştü
Fatih Terim'i çıldırtan Onyekuru gerçeği! Meğer yönetim ödeme yapmamış
Eve çağırdığı temizlikçi kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti İstanbul'da vahşet
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Evde bakım maaşları temmuz 2020 zammı ne zaman yatar?
Yorumlar