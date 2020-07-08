İzmir merkezli FETÖ operasyonu! Aralarında 2 emniyet müdürü de bulunuyor
İZMİR merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik yapılan eşzamanlı operasyonda, KHK ile ihraç edilen 2 emniyet müdürünün de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Bursa ve Nevşehir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.
24 şüpheli hakkında yakalama kararı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen, aleyhlerinde beyan, teşhis, Bankasya hesabı ve örgütsel fişleme gibi deliller bulunan KHK ile ihraç edilmiş 2 emniyet müdürü, 2 komiser yardımcısı, 2 polis başmüfettişi, 3 polis memuru ile 2 avukat, 2 öğretmen ve 1 zabıt katibinin de bulunduğu 24 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
19 kişi gözaltına alındı
Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji İstanbul ve 23 il için alarm verdi! Şiddetli yağışa dikkat