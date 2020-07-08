Zeynep Tandoğan kimdir kaç yaşında? Zeynep Tandoğan babası kimdir?

Sunucu Zeynep Tandoğan geçirdiği kaza sonrası instagram hesabından son halini paylaştı ve ölümden döndüm dedi. Kısa süre önce oyuncu sevgilisi Hazım Körmükçü ile yollarını ayıran Zeynep Tandoğan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Zeynep Tandoğan kimdir, evli mi? Zeynep Tandoğan'ın boşandıı eşi ve oğlu Can kimdir?

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Birçok programın sunuculuğunu yapan Zeynep Tandoğan kaza yaptı ve ölümden döndü. Bu talihsiz kaza sonrası Zeynep Tandoğan'ın hayatı merak edildi. Hazım Körmükçü ile olaylı süren ilişkini geçtiğimiz günlerde bitiren Zeynep Tandoğan'ın babası 2007 yılında vefat eden Sait Tandoğan'dır. Fenerbahçe Spor Kulübü’nde bir dönen başkanlık yapmıştı.

Otomobiliyle hareket halindeyken başka bir aracın çarpması sonucu kaza yapan Zeynep Tandoğan ölümden döndü. Kaza anını sevenleriyle paylaşan ünlü sunucu şunları yazdı; 'Bir yıl içinde tam 2. kez Allah beni evladıma bağışladı. Bugün Dragos’ta aracımla büyük bir kaza atlattım. Airbagler patladı. Sol kulağım bu sebeple az duyuyor ancak emniyet kemeri bir kez daha canımı kurtardı, spin atıp direklere vururken… Hızla gelen bir araç sağ taraftan bana vurdu ve ben spin atıp araba hakimiyetimi kaybettim. Araba perte çıktı. Yeni araba almam gerekecek ama olsun bugün hayattayım.'

ZEYNEP TANDOĞAN KİMDİR?

Zeynep Tandoğan Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü’nden mezun. Almanca ve İngilizce bilen spiker, 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Babası Sait Tandoğan Fenerbahçe Spor Kulübü’nde bir dönem asbaşkan olarak görev yaptı. 2007 yılında babasını yitirdi. Annesi ise uzun seneler bir bilişim sektöründe üst düzey yöneticilik yaptı.

ZEYNEP TANDOĞAN’IN SUNDUĞU PROGRAMLAR

Sanat ve sporun aileden gelen bir tutku olduğu belirten Zeynep Tandoğan Show Tv ekranlarında staj yaptı ardından FB TV kuruluş kadrosunda yer aldı.

Okuldaki Fener isimli ilk programı ile sunuculuk kariyerine adım attı ardından Gençler Konuşuyor, Günce, Fenerli Ünlüler, Maç Keyfi ve Fenerbahçe Kurumsal isimli programları hazırladı ve sundu.

ZEYNEP TANDOĞAN’IN ÇOCUĞU VAR MI?

Ayhan Tumani ile 2009 yılında evlendi ve bu evliliğinden Can Taha isminde bir oğlu oldu.

Objektif isimli programın editörlüğü Beyaz Tv ekranlarında sürdürdü