BDDK'dan flaş kredi borcu açıklaması: Bloke konulmamalı

Son dakika gelişmesine göre; BBDK, ''Mevcut kredi limitlerine haklı ve somut gerekçeler olmaksızın bloke konulmamalı, limitlerin kullanıma hazır tutulmasına özen gösterilmeli.'' açıklamasında bulundu.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, salgın sonrası normalleşme döneminde finansal kurumlara bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlayacakları hususları bildirdi.

Öteleme talepleri karşılanmalı

BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Bireysel ve ticari müşterilerin vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerine ilişkin öteleme talepleri karşılanmalı.

Bloke konulmamalı

Mevcut kredi limitlerine haklı ve somut gerekçeler olmaksızın bloke konulmamalı, limitlerin kullanıma hazır tutulmasına özen gösterilmeli."