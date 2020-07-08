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Ne maske ve ne de mesafe! Bursa'da tepki çeken görüntü!

Bursa Kumla sahilinde, davul ve zurna eşliğinde oynayan onlarca kişinin, sosyal mesafe ile maske kurallarına uymadığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı.

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Maske ve mesafe kuralı hiçe sayılmaya devam ediyor. Son tepki çeken görüntü Bursa'dan geldi.

Gemlik ilçesi Kumla sahiline davullu ve zurnalı müzisyenler, mini konser verdi. Müziği duyan sahildeki onlarca kişi ise oynamak için grubun etrafına toplandı.

Müzik eşliğinde oynayan kalabalığın, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, tedbirleri hiçe sayanlara tepki gösterdi.

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