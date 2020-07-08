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Kılıçdaroğlu'ndan 'kurultay' açıklaması: Ertelenmesi söz konusu değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ve ertelenebileceği konuşulan CHP kurultayına ilişkin, "Hayır, kurultayın ertelenmesi söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu; kurultay, partinin Cumhurbaşkanı adayının kim olacacağı ve erken seçim tartışmalarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"Açık havada herhangi bir sorun yok"

Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle 25-26 Temmuz'da yapılması planlanan kurultaya yönelik, "Sağlık Bakanlığı’yla görüştük, 'Kapalı mekân uygun olmaz' dedi. Bilkent Odeon'u seçtik. 'Açık havada herhangi bir sorun yok' dedi" açıklaması yaptı. 

Kurultayın ertelenmeyeceğine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, isminin ise 'İktidar Kurultayı' olarak belirlendiğini söyledi.

"Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları"

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaların yönelik, "Çok erken bu tür tartışmalar için. Ne ortam ne zemin, hiçbir şey yok. Yani tamamen yapay bir tartışma” değerlendirmesinde bulundu. 

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