Altın destekli borsa fonları rekor seviyeye koşuyor

Altının cazibesi, 2020 yılı boyunca her geçen gün daha da artıyor. Altın destekli borsa fonlarına (ETF) yıl başından bu yana girişler 2009'daki rekor seviyeyi aştı.

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Spot altın fiyatlarının ons başına 1,800 dolar seviyesine yaklaşması ile birlikte, altın destekli Borsa fonlarına (ETF) yıl başından bu yana girişler, rekor kırılan 2009 yılının tamamını aşmış durumda.

Yatırımcılar, koronavirüsün tüm dünyada ekonomileri neredeyse durma noktasına getirmesinin etkisi ile güvenli liman niteliğindeki altına yöneldiler. Bunun sonucu, merkez bankaların ve hükümetlerin yüklü tutarlardaki teşviklerinin de desteği ile, altın destekli ETF'lere kesintisiz girişler görüldü. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Salı günü yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının yeniden yayılmaya başlamasının ABD ekonomisinin toparlanma hızı için tehdit oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Artan risklere ve düşük faizlere tepki

HSBC Securities (USA) Inc. baş değerli metaller analisti James Steel, hazırladığı notta, "Kovid-19'a yoğun bir yatırımcı tepkisi ETF varlıklarının rekor seviyelere yükselmesine neden oldu ve bu durum mücevher talebindeki düşüşün etkilerini giderdi ve geri dönüşüm işlemlerindeki artışları absorbe etti," dedi ve yatırımcıların artan risklere ve düşük faizlere tepki vermesi ile birlikte bu fonlara girişlerin devam etmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.

ETF'lerdeki altın varlıkları

Altın destekli ETF'lerdeki altın varlıkları, Bloomberg'in derlediği verilere göre, Salı günü itibarıyla 3,234.6 tona çıktı. Varlıklar 2020 yılında şimdiye dek 655.6 ton arttı ve bu artış, 2009'da gerçekleşen önceki tüm yıl için rekor artışın da üzerine çıktı. Varlıklar bu yılın her ayında artış gösterdi, ancak kalan aylarda çıkışlar görülebilir.

"Neredeyse kusursuz koşullar"

HSBC'den Steel, "Kovid-19'a tepki niteliğindeki daha önce benzeri görülmemiş parasal ve mali teşvikler altın için iki yukarı yönlü faktöre neden oldu: likidite ve borç," dedi ve "Düşük faizler, bilanço genişlemesi dahil parasal genişleme ve küresel bazda yüklü mali harcamalar görülebilir bir gelecek için altının rallisini güçlendirecek ve sürmesini sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Fed açıklaması

Fed'den daha fazla destek yolda olabilir. Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, politika yapıcıların, eğer ekonomi daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsa, muhtemelen ilave sözlü yönlendirme ve varlık alımlarına yönelebileceğini söyledi. Fed'in 2 numarası, CNN International'a yaptığı değerlendirmede, "Yapabileceğimiz daha fazla şey var" dedi.

Son durum

Spot altın, Salı günü ons başına 1,797.39 dolar ile Kasım 2011'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından Singapur saati ile 12:18'de 1,794.82 dolar civarında yatay seyretti. Diğer değerli metallerden, spot gümüş ve platin yukarı yönde hareket ederken, paladyum yüzde 0.3 düştü.