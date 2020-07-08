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Bir zamanların zam şampiyonuydu! Şimdi fiyatı bir lira

Bir zamanların zam şampiyonu soğan, haziran ayında bir liraya kadar düştü.

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Türkiye Halcileri Federasyonu, sebze ve meyvelerin haziran ayı fiyat karnesini çıkardı. Birçok üründe fiyatların düştüğü görülen çalışmaya göre, ocak ayı itibariyle 1 lira 4 kuruş olan havucun haziran ayı fiyatı 1 lira 70 kuruş oldu. Yıllık ortalamada ise havucun ortalama fiyatı 1 lira 48 kuruş oldu.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, ocak ayı kilogram fiyatı 1 lira 66 kuruş, nisan ayı fiyatı 3 lira 3 kuruş olan patates, haziran ayında ise 1 lira 88 kuruştan satıldı. Patatesin ortalama kilo fiyatı da 2 lira 20 kuruş seviyesinde oldu.

1 liraya kadar düştü

Yeni yıla 1.72 lira ile başlayan soğan, nisanda 2.44'e kadar yükselmişti. Bir dönemin zam şampiyonu olan soğan haziran ayında 1 liraya kadar geriledi.

Salatalık 79 kuruş

Salatalık ise bir liranın altına indi. Şubatta 4 lira 81 kuruştan satılan salatalığın fiyatı haziranda 79 kuruş oldu. Ocakta 3 lira 53 kuruştan satılan domates ise, haziran itibariyle 1 lira 70 kuruştan hallerde satışa sunuldu. Benzer bir düşüş patlıcanda da görüldü. Şubatta 5 lira 20 kuruş olan patlıcanın fiyatı 1 lira 56 kuruşa indi. Patlıcanın 6 aylık ortalama fiyatı da 3 lira 25 kuruş oldu.

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