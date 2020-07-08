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Adana'da akıl sır ermiyor! Tıraş olduğu kalfayı ağır yaraladı

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da ismi öğrenilemeyen cani, akşam kendisini traş eden kalfaya sabah saatlerinde tekrar gelerek kurşun yağdırdı... Başına ve göğsüne isabet eden mermilerle ağır yaralanan Aytekin K. hastaneye kaldırılırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, Kocavezir Mahallesi 32001 Sokak’taki berber dükkanında meydana geldi.

Akşam traş oldu sabah geldi vurdu...

İddiaya göre, dün akşam ismi öğrenilemeyen kişi, Aytekin K.’nin kalfa olarak çalıştığı berbere gelerek tıraş oldu. Bu sabah yeniden berber dükkanına gelen kişi, henüz bilinmeyen nedenle belindeki tabancayı çıkarıp, Aytekin K.’ye ateş açtı.

Mermiler, Aytekin K.’nin başına ve göğsüne isabet etti. Aytekin K., kanlar içinde yere yığılırken, silahı ateşleyen şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aytekin K., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İş yeri ile çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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