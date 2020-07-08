İzmir'de boşanma davası açılan kocadan korkunç tehditler! Kansız bitmeyecek, haklısın...
İZMİR'de 2 yıl önce boşanma davası açtığı eşinden akılalmaz tehditler ve paylaşımlar alıyor. 'Yüzüne kezzap atacağım' tehdidi sadece bunlardan biriyken 2 çocuk annesi yardım istiyor.
İzmir'de yaşayan ve 21 yıl önce A.K. ile evlenen Saadet K., yaklaşık 2 yıl önce şiddetli geçimsizlik yaşadığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. 2 çocuğu bulunan çift için bu sürede mahkemeden boşanma kararı çıkmazken, iddianame de henüz hazırlanmadı. Saadet K. bu süreçte A.K.'den sürekli tehdit mesajları aldığını ve can güvenliği için sık sık adres değiştirmek zorunda kaldığı öne sürdü.
Hem boşanma sürecinin bir an önce noktalanmasını istediğini hem de can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirten Saadet K., yetkililerden yardım istedi.
"Benden intikam aldığını düşünüyorum"
Saadet K., "Evliliğimizin son 3 senesi şiddetli geçimsizlik şeklinde geçtiği için 2 sene önce boşanma davası açtım. Ancak bu sürede boşanamadım. Eşim mahkemede, 'Eşimi seviyorum ve yaptıklarımdan pişmanım' diyordu. Arada çocuklarımız olduğu için ben de süreci doğru bir şekilde yürütmeye çalıştım. Fakat anladım ki bu sadece bir oyun. Boşanmayarak benden intikam aldığını düşünüyorum. Ancak bu neyin intikamı onu bilmiyorum" dedi.
Boşanma sürecinde fiziki ve psikolojik şiddet gördüğünü belirten Saadet K, şöyle konuştu: