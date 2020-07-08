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Adana polisi Kovid-19 bahanesiyle dolandırıcılığa karşı vatandaşı uyardı

ADANA'da polis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bahanesiyle dolandırıcılığa karşı vatandaşı bilgilendirdi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, salgın döneminde internetten alışverişlerde dolandırıcılık olaylarının artması üzerine halkta duyarlılık oluşturmak için çalışma başlattı.

Polis, cadde ve sokaklarda karşılaştığı vatandaşlardan bu dönemde dolandırıcılık olaylarına karşı daha dikkatli olmalarını istedi.

Evlerin kapısını çalıp sakinleri, iş yerlerine gidip esnafı da bilgilendiren polis, dolandırıcılıkla ilgili uyarı broşürler dağıttı.

Vatandaşlar, polisin dolandırıcılıkla ilgili uyarısının farkındalık oluşturulması için önemli olduğunu belirtti.

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