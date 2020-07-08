Ekrem İmamoğlu: İstanbul surları restorasyon projesini onaya sunduk
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, surların restorasyonu için projeyi Bölge Korumu Kurulu onayına sunduklarını açıkladı.Abone ol
İstanbul'un çevresinde bulunan, Doğu Roma zamanında yapılan İstanbul surlarının restorasyonu için düğmeye basıldı.
''İstanbul Kara Surları’nı kurtarıyoruz"
Surların restorasyonu için projeyi Bölge Korumu Kurulu onayına sunduklarını açıklayan Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İhmallerle yıkım ve yok oluş tehlikesi altında olan şehrinizin hazinesi UNESCO Dünya Kültür Mirası İstanbul Kara Surları’nı kurtarıyoruz" ifadesiyle duyurdu.
İhmallerle yıkım ve yok oluş tehlikesi altında olan şehrinizin hazinesi UNESCO Dünya Kültür Mirası İstanbul Kara Surları’nı kurtarıyoruz.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 8, 2020
Restorasyon projelerini tamamlayıp, Bölge Koruma Kurullarımızın onayına sunduk. Onayların ardından restorasyona başlayacağız. pic.twitter.com/X6vndlbYXZ