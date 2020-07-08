Kuzenine zorla sigara içirmeye çalıştı! Uzmanlar 'istismar' dedi

3 yaşındaki kuzenine zorla sigara içiren Betül Aşçı sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görütüler büyük tepki çekti ve Aşçı ekipler tarafından gözaltına alındı. Peki sosyal medyayı ayağa kaldıran o görüntüler için uzmanlar ne diyor?

Abone ol

Betül Aşçı isimli genç kız sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzenine sigara içirmeye çalıştı. Kuzeninin, "Babam sigara içirmez, ben içmem" sözlerine, "Ben baban mıyım?" diyerek karşılık veren Aşçı’nın bu videosu sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

İnfial yaratan o görüntüler sonrası bakanlıktan da bir açıklama geldi ve Betül Aşçı gözaltına alındı.



Yaşanan olaya ilişkin Hürriyet Aile uzamanlarından da açıklama geldi. "Bir çocuğun canlı yayında oyuncak edilmesi yine bir istismar biçimi. Aynı anda orada bulunan diğer insanların duruma göz yumması da birçok yetişkin tarafından istismara maruz kaldığını gösteriyor" diye belirten uzmanlar olayı enine boyuna değerlendirdi.

“ÇOCUK BU OLAYDA BİR OYUNCAK, BİREY DEĞİL”

Pedagog Elif İpek: Çocuk için varlığının göstergesi olan bedenini aşağılama ile başlıyor video... “Boyu da yetişmiyor ha!” Aşağılama girişimi çocuğun savunması ile devam ediyor: “Yetişiyo!” Ve çocuk kadraja giriyor. Daha sonra sosyal kabulün çok önemsendiği yaştaki çocuğu görüyoruz. Sigara dumanına dahi maruz bırakılmaması gereken çocuğa sigara teklif ediliyor. Çocuk burada yetişkin tarafından bir çocuk birey değil, adeta bir canlı oyuncak bebek muamelesi görüyor. Ebeveynlerinden öğrendiği doğruyu ne kadar savunsa da, yetişkinin aklı daha usta olduğundan çocuk kandırılıyor ve bir taklit oyunuymuşcasına yansıtılan teklife katılıyor. Maalesef ortamdaki diğer insanlar da bu yetişkin bireyi durdurmuyor. Maalesef bunun adı istismar. İhmal de söz konusu. Bu yaşta bir çocuğun ortamdaki o kadar yetişkin tarafından doğru olarak gösterilen/yanlışa göz yumulan durumda kendini savunması mümkün değil.



İstismar uzaktan değil, yakından gelen bir tehlikedir. İhmal ile başlar. İhmal edilen çocuk istismara açık hale gelir. Ailelerin çocukları ile gerçek ve samimi ilişkiler kurmaları, çocukların benlik ve kimlik gelişimleri açısından destekleyicidir. Ailenin çocuğa sınır koyması, çocuğun da başkalarına karşı sınır koyabilme becerilerini geliştirir.

“YAKINLIK DERECESİ FARK ETMEZ, İSTİSMAR SUÇTUR!”

Uzman Psikolog Ceylan Şekerci: Betül Aşçı’nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntülerde en belirgin durum çocuk istismarıdır. İstismar, çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin tarafından uygulanan ve kötü muamele içeren tüm davranışlardır.

“ÇOCUĞUNUZU EMANET ETTİĞİNİZ KİŞİYİ İYİ DÜŞÜNÜN”

Uzman Pedagog Zeynep Şimşek: Çocuk istismarı denildiğinde aklımıza ilk önce cinsel istismar gelir. Aslında çocuk istismarı, çocuğun bir yetişkin tarafından fiziksel ve ruhsal olarak zorlanması olarak tanımlanabilir. Örnek vermek gerekirse çocuğa zarar verecek maddeleri içirmek, küfür etmesini istemek, çocuğu yaşına uygun giydirmemek, yalan söylemeye zorlamak dahi çocuk istismarına girer.