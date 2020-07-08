Edirne'de koronayı fırsata çevirdi kişiye özel maske üretiyor taleplere yetişemiyor

'Çocuk, gelin ve damat maskelerine büyük ilgi''

Kişinin isteği üzerine el emeği maskeler üreten Simay Balcıoğulları, 5 yıldır kumaş ve giyim aksesuarları üzerine çalışan bir atölye ile mağazasının olduğunu belirterek, "Pandemi sürecinde işlerimizin yavaşlamasından dolayı maske imalatına yöneldik. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'maskeler artık kıyafetlerimizin bir parçası olacak' şeklindeki açıklamasıyla beraber bu işe başlamaya karar verdik. Giderek daha fazla sipariş almaya başladık. Maskelere aksesuarlar da ekledim. Düğünlerin yeniden başlayacağının duyurulmasından sonra abiye, gelin ve damat maskeleri yaptım.