Maske takılıyken de sosyal mesafe kuralına uyun

İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nden Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Öğrt. Üyesi Ömer Önder, maske takılıyken de sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini belirtti.

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Maske takmanın çok önemli olduğunu vurgulayan İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nden Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Öğrt. Üyesi Ömer Önder Önder, “Hem kendimizi hem de sevdiklerimizi korumak için maske kullanmamız gerekiyor. Bu süreçte evde kaldığımız için beslenme düzenimiz değişti, aşırı besin tükettik. Anksiyetimiz çoğaldı, kaygımız ve stresimiz arttı. Bağırsak floramız çok kötü etkilendi. Bütün bunlar bağışıklık sistemimize zarar verdi. Bağışıklık sistemini en fazla zayıflatan unsurlardan bazıları da stres, anksiyete ve belirsizliklerdir” diye konuştu.



“MASKE TAKILIYKEN DE VİRÜSÜ ALABİLİRİZ”

Dr. Öğrt. Üyesi Önder, “Maske takmak bizi güvende hissettiriyor ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmiyoruz. Maskemiz takılıyken de sosyal mesafemizi korumalıyız. Maskenin koruyuculuğu yüzde 100 değildir. Kaldırımda araba çarpma riskinin olabildiği gibi maskeliyken de virüsü alma riskimiz elbette çok yüksektir” ifadelerini kullandı.