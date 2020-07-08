BIST 119.319
DOLAR 6,86
EURO 7,74
ALTIN 397,28
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI
ADV 3 Ay Ertelemeli Bayram Kredisi
ADV Virüslere karşı medikal koruma

Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün yapılmaya başladığını açıkladı.

Abone ol

İşten çıkarma süresinin bir ay daha uzatılması ve Kısa Çalışma Ödeneği'nin bir ay uzatılmasının ardından her ay ücretsiz olarak izne çıkarılan çalışanlara devlet tarafından günlük 39,24 TL, aylık ise 1.177 TL ödeme yapılıyor.

Ödemeler nasıl yapılıyor?

Nakdi Ücret Desteği Ödemeleri 8-10 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

İş yeri tarafından yapılan başvuru bilgileri ve IBAN numaralarına göre yapılan Nakdi Ücret Desteği Ödemeleri aynı zamanda IBAN bilgisi olmayan vatandaşların TC kimlik numaralarının son hanesine göre PTT üzerinden ödemeleri yapılıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji İstanbul ve 23 il için alarm verdi! Şiddetli yağışa dikkat Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
BDDK'dan flaş kredi borcu açıklaması: Bloke konulmamalı
Yüzlerce tatilciye 'helal' otel şoku
İzmir merkezli FETÖ operasyonu! Aralarında 2 emniyet müdürü de bulunuyor
15 Temmuz gazisi Hamit Hakan Yılmaztürk ismini değiştirdi
Ali Babacan'dan 17-25 Aralık çıkışı! 'Mini darbe girişimiydi ama yeniden incelenmeli...'
Ayasofya kulisi bomba karar oybirliğiyle alındı Okan Müderrisoğlu paylaştı
ÖNCEKİ HABERLER
Benfica'nın yeni teknik direktörü Nelson Verissimo
Adana polisi Kovid-19 bahanesiyle dolandırıcılığa karşı vatandaşı uyardı
Ekrem İmamoğlu: İstanbul surları restorasyon projesini onaya sunduk
Asker uğurlama törenlerinde yeni dönem 2 il yeni karar aldı
Muharrem ayı ne zaman başlıyor ilk gecesi kılınacak namaz?
'Şaka olsun' diye doğrulttuğu silahla arkadaşını öldürdü
Yorumlar 1 yorum