Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başlıyor!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün yapılmaya başladığını açıkladı.

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İşten çıkarma süresinin bir ay daha uzatılması ve Kısa Çalışma Ödeneği'nin bir ay uzatılmasının ardından her ay ücretsiz olarak izne çıkarılan çalışanlara devlet tarafından günlük 39,24 TL, aylık ise 1.177 TL ödeme yapılıyor.

Ödemeler nasıl yapılıyor?

Nakdi Ücret Desteği Ödemeleri 8-10 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

İş yeri tarafından yapılan başvuru bilgileri ve IBAN numaralarına göre yapılan Nakdi Ücret Desteği Ödemeleri aynı zamanda IBAN bilgisi olmayan vatandaşların TC kimlik numaralarının son hanesine göre PTT üzerinden ödemeleri yapılıyor.