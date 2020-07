Meral Akşener'den grup toplantısında açıklamalar Sayın Erdoğan’ı uyarıyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündem ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya düzenlemesi ile ilgili sözlerine yönelik 'Buradan Sayın Erdoğan’ı uyarıyorum; Gençlerin önüne kurulan hiçbir duvar ayakta kalamamıştır.'' dedi.

Abone ol

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Genel Başkan Meral Akşener, gündeme ilişkin konuştu.

Akşener'in açıklamaları şu şekilde:

Hendek’te yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet ailelerine sabır diliyorum. İYİ Parti olarak olayın takipçisi olacağız.

"Biz Madımak'la, Başbağlar'ı ayıranlardan değiliz''

Irak hükümetinde henüz Türkmen bir bakan seçilmemesi konusunu gündeme getirmiştik. Bu tavrımızın Irak’ta ses getirmesi bizi mutlu etti. İYİ Pati olarak iktidarı bu yönde bir politikada destekçi olmaya çağırıyorum.

Sivas’ta yakılan da bizdik, Başbağlar'da vurulan da bizdik.

Biz Madımak’la, Başbağları ayıranlardan değiliz. Her iki acıyı da kendi acımız bilenleriz. Allah kardeşlerimize rahmet eylesin. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın.

"Yangın söndürme uçaklarını alacak parası yok''

Güzelim Gelibolu ormanları yandı gitti. Güzelim ağaçlar kül oldu. Açıklama yine aynı, belirsizlikte bir dünya markası olan Tarım Bakanı’ndan numaradan bir ciddiyet. Yine uçak yok yine müdahale yetersiz. Geçen seneki yangınlardan yine ders almak yok. Yangın söndürme uçaklarını alacak para yok. Allah bunları ıslah etsin.

Einstein’ın dediği gibi “Delilik aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir.” AKP bu yöntemi algı operasyonu için kullanmaya devam ediyor.

Gerekli yasaları çıkaralım. Caydırıcı önlemleri alalım ama ilk adımı şöyle atalım. Sosyal medya üzerinden insanların ailelerine namuslarına her türlü hakareti yapan AKP’nin trolleri için gereğini yapalım. Yani işe samimiyetle başlayalım.

Hep bir gizli ajandaları var, olayları bahane edip “Fırsat bu fırsat” diyorlar. Barolardan rahatsızlar. Kafaya koymuşlar, baroları ayrıştıracak bir yasa getiriyorlar. Ankara Barosu’nun haddi aşan açıklamalarını fırsat bildiler.

Kadınlara gıcıklar. Kafaya koymuşlar. Kırk yılda bir iyi bir iş yaptıkları İstanbul Sözleşmesi’nden çekileceklermiş. Nedeni bir LGBTİ yürüyüşü.

Gençleri sosyal medyada kontrol edemiyorlar. Yasaklayacaklarmış. Kendilerine yapılan alçakça bir saldırıyı gündeme getirip algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar. Twitter ne yaptı kendilerine ait trol hesapları kapattı. Kendi hesaplarının engellenmesine kızdılar.

Bir hafta önce sosyal medyayı öve öve bitiremeyen Sayın Erdoğan, bir hafta sonra “kapatacağız” der miydi?

Bu farklı düşünceleri ezerek susturma çabasıdır.

Her gün birileri hakarete, iftiraya uğruyor. Küçük ortak her gün öfke krizi geçiriyor. Minik ortak her gün birini hedef gösteriyor. Masum gazeteciler cezaevine konuluyor ama masum kadınlara tecavüz göndermesi yapanlar serbest kalabiliyor. Ama Sayın Erdoğan’a sorarsanız; suçlu Netflix, YouTube, Twitter.

Ahmakça tedbirlerle sonuç alamazsın Sayın Erdoğan. Onca kadının yaşadıklarının hakkı senden kalır. Bu zihniyet tek adam rejimlerinin genel tanımını. Dislike yaptılar diye yasak getirmek hep aynı zihniyetin ürünüdür.

"Türk genci önüne öreceğin duvarı sel gibi alıp götürür''

Buradan Sayın Erdoğan’ı uyarıyorum; Gençlerin önüne kurulan hiçbir duvar ayakta kalamamıştır. Hele ki Türk genci önüne öreceğin duvarı sel gibi alıp götürür. “Ne yaptım” dediğin gün her şeyi kaybettiğin gün olur, demedi demiyesin.

"Yalanlarla savunmayı bırakın''

Dolar bugün 6.58’ten işlem görüyor. İki senede TL yüzde 50 değer kaybetmiş. Kişi başı milli gelirimiz 9 bin doların altına düşmüş. Tarım işçilerinin sayısı azalmış. Bir konuyu açıklığa kavuşturayım, bunlar devletin rakamları; İki senelik enflasyon yüzde 30 olmuş.

Türkiye kendi sınıfında dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip. Gelmekte olan geliyorken, Damat Bey ve kayınpederine önerim, Partili Cumhurbaşkanlığı sistemini türlü yalanlarla savunmayı bir an önce bırakmalarıdır.

Sizi TÜİK’in düzenlenmiş rakamları kurtaramaz. Damadı Haznenin başından almalısın. Gitsin başkasının hazinesiyle oynasın kardeşim.