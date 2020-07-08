'Şaka olsun' diye doğrulttuğu silahla arkadaşını öldürdü

ANTALYA'da eğlence merkezinde Ali Laçin'i 'şaka olsun' diye doğrulttuğu silahıyla başından tabancayla vurarak, öldüren Burak Sarıoğlu, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sarıoğlu'nun duruşmadaki son sözü, “Böyle olsun istemedim" oldu.

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Geçtiğimiz 24 Kasım'da meydana gelen olayda Ali Laçin, Burak Sarıoğlu ve arkadaşı M.E., Şehit Ahmet Küçükadalı Caddesi'ndeki eğlence merkezine geldi. Bir süre sonra Sarıoğlu, iddiaya göre, merkezden çıkarak, araçtaki ruhsatsız tabancayı alıp, tekrar içeri girdi. Laçin'i tabancayla başından vuran Sarıoğlu, olay yerinden kaçtı. Ali Laçin yaşamını yitirirken, Burak Sarıoğlu ise yaklaşık 10 kilometre uzakta polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Sarıoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAVCI MÜEBBET İSTEDİ

Burak Saroğlu dün son kez hakim karşısına çıktı. Sarıoğlu duruşmaya SEGBİS ile katılırken, şikayetçiler ve taraf avukatları salonda yerlerini aldı.

Cumhuriyet Savcısı, Burak Sarıoğlu hakkında istediği 'kasten insan öldürme' suçundan müebbet mütalaasını tekrarladı.

'BÖYLE OLSUN İSTEMEDİM'

Sanık Burak Sarıoğlu ise son sözünde, üzgün olduğunu belirterek, “Kaza ile de olsa böyle olsun istemedim" dedi. Mahkeme heyeti, Burak Sarıoğlu'nu 'kasten insan öldürme suçu'ndan önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ardından, sanığa iyi hal uygulayan heyet, cezayı 25 yıla indirdi.