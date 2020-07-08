Fatih Terim'i çıldırtan Onyekuru gerçeği! Meğer yönetim ödeme yapmamış

Monaco, Nijeryalı oyuncuyu geri çağırmış, sarı-kırmızılı takım Onyekuru kriziyle sarsılmıştı. Fransız kulübünün bu davranışındaki neden ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Galatasaray’ın belki de sezonun maçı olarak göreceği Trabzonspor karşılaşması öncesinde sürpriz bir Onyekuru krizi ortaya çıkmıştı. O günlerde pek anlam verilemeyen Monaco’nun oyuncuyu geri çağırması, gerçeklerin ortaya çıkmasıyla netleşti.

G.Saray 750 bin euro vermeyi kabul etti

Milliyet'in haberine göre; Cim-Bom, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Onyekuru için Fransız kulübüne 750 bin euro vermeyi kabul etti. Teknik Direktör Fatih Terim’in en fazla istediği isimler arasında yer alan Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızılı takıma katıldı. Ancak 2.5 ay sonra koronavirüs salgını baş gösterdi ve ligler tatil edildi.

Ödeme yapılmaması Monaco'yu kızdırdı

30 Haziran’a gelinceye kadar Galatasaray’dan kira bedelini ödeme konusunda hiçbir çaba olmaması, Monaco’yu kızdırdı. Fransız ekibi, beklentisini karşılayamadığı için Cim-Bom’un üzerine gitti ve sözleşme biter bitmez Onyekuru’yu geri çağırdı.

Sadece Onyekuru’ya davet yaptı

Başka kulüplerde de kiralık oyuncuları bulunan Monaco, diğerleri için böyle bir uygulama yapmamasına rağmen, Galatasaray’ın ödeme konusunda işi ağırdan alması nedeniyle sadece Onyekuru’ya davet yaptı.

Terim çıldırdı

Sarı-kırmızılı yönetim, kritik Trabzonspor maçı öncesinde böyle bir taleple karşılaşınca hemen gereken parayı gönderdi. Ancak Fransızlar buna rağmen ikna olmadı. Fatih Terim, yaşanan bu durum karşısında çılgına döndü. Tecrübeli çalıştırıcı, “Böyle bir maçta oynatamayacaksam ne zaman oynatacağım” diyerek Onyekuru’ya ihtiyacı olduğunu dile getirse de, iş işten geçmişti.

Falcao'nun rövanşı

Türkiye Gazetesi'nde yer detaya göre ise; kiralık yolladığı hiçbir oyuncusu için talepte bulunmayan Monaco’nun bir tek Onyekuru’yu geri çağırmasının perde arkasında yaşanan detaylar ise eski bir hesaplaşmaya dayanıyor. Galatasaray’ın sezon başında Falcao ile anlaşıp bonservis bedeli ödemeden renklerine katmasından dolayı Monaco’nun bu tavrı sergilediği konuşuluyor. Yaşanan gelişmeler üzerine sarı-kırmızılılar olayı FIFA’ya taşıyıp mağdur edildiği gerekçesiyle şikâyette bulunacak.

Eşine lüks hediye

Monaco’nun ‘Hemen Fransa’ya gel’ dedikten sonra bir hafta izin verdiği Onyekuru soluğu ülkesi Nijerya’da aldı. Yıldız oyuncu, evlilik yıl dönümünde eşine lüks araba hediye ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.