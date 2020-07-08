Antalya'da aranan şüpheli 2 polisi bıçakla yaraladı

ANTALYA'da aranan şüpheli, kendisini durdurmaya çalışan 2 polis memurunu bıçaklayarak yaraladı. Belirtilene göre; şahıs bacağından vurulup, etkisiz hale getirilirken yaralı olan polisler ve şüpheli şahıs hastaneye kaldırıldı. Öte yandan şahsın tedavi sonrası emniyete götürüleceği bildirildi.

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Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Aranması olduğu öğrenilen şüpheli, yolda yürürken, 2 polis memuru tarafından durdurulmak istendi.

Bu sırada üzerinde taşıdığı bıçağı çıkaran şüpheli, polislerden birinin göğsünün sol üst kısmına diğerinin ise sağ bacağına sapladı. Şüpheli, bacağından tabancayla vurularak etkisiz hale getirilirken, olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 polis ve şüpheli, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavinin ardından şüpheli, emniyete götürülecek.