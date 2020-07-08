Sivas'ta balıklara seslenen adam! Kızılırmak'a oturup avlıyor
SİVAS Kızılırmak'ta Osman Yükçeker, göle oturup basma tor ismini verdiği oltasıyla 2 saatte 40 balık avladı, yaşlı adamı görenler ise ilk bakışta şaşkınlığını gizleyemedi.
Kent merkezinde yaşayan 71 yaşındaki Osman Yükçeker, hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu bunaltıcı sıcağa ilginç bir yöntemle çözüm buldu. Osman Yükçeker, kent merkezinden geçen Kızırırmağın Eğriköprü mevkisinde taburesiyle ırmağın ortasına oturup basma tor ismini verdiği olta sistemiyle hem balık tuttu hem de serinledi.
2 saatte 40 balık avladı
Kafasına güneş geçmemesi için kafa şemsiyesi de takan Yükçeker, ırmağın ortasındaki görüntüsü ile dikkatleri üzerine topladı.Yaklaşık 2 saatte 40 balık tutan Yükçeker, sıcak havaya alışkın olmadığını belirtip bu şekilde serinlediğini söyledi.
"Her zaman göldeyim ya da ırmakta"
Osman Yükçeker, “Sivas’ta hava çok sıcak, hem serinlemek için geldim hem de basma torumu getirdim, balığımı tuttum. İşim olmasaydı akşama kadar tutacaktım. 10-15 kilo balık tutuyorum. Bu gün çok sıcak, daha yeni gördük böyle bir sıcağı. Ben balıkçı olduğum için her zaman ya göldeyim ya da ırmakta. Türkiye’nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak’ta tam ortada taşlar dizili, oraya oturağımı koyuyorum. Orada balığımı avlıyorum. Çok zevkli oluyor, hem ferahlıyorum. Tehlikeli ama zamanını bileceksin." dedi.
Yükçeker sözlerini şöyle noktaladı:
"Yağmur zamana gelmeyeceksin. Malatya’ya civar illere benzemez burası. Bir bakarsın kar, yağmur yağar. Onun için buraya geleceksin. Şuan hava 32 derece bizim için yüksek bir sıcaklık, en fazla da 35 derece oluyor. Biz soğuğa alışkın olduğumuzdan bu havayı pek sevmiyorum. Balık tutarken de kafamı yıkayarak rahatlıyorum. 40 tane kadar balık tuttum“