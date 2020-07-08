Sivas'ta balıklara seslenen adam! Kızılırmak'a oturup avlıyor

"Her zaman göldeyim ya da ırmakta"

Osman Yükçeker, “Sivas’ta hava çok sıcak, hem serinlemek için geldim hem de basma torumu getirdim, balığımı tuttum. İşim olmasaydı akşama kadar tutacaktım. 10-15 kilo balık tutuyorum. Bu gün çok sıcak, daha yeni gördük böyle bir sıcağı. Ben balıkçı olduğum için her zaman ya göldeyim ya da ırmakta. Türkiye’nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak’ta tam ortada taşlar dizili, oraya oturağımı koyuyorum. Orada balığımı avlıyorum. Çok zevkli oluyor, hem ferahlıyorum. Tehlikeli ama zamanını bileceksin." dedi.